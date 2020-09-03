Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da!

Türkiye’nin referans basketbol turnuvası Gloria Cup, tüm maçlarıyla D-Smart ve D-Smart GO’da olacak.

03 Eylül 2020 Perşembe - 12:32
İLGİLİ HABERLER
NBA'de tarihi gece: Maçlar ertelendi Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins ayrılığı açıkladı! Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins sözleşmesini feshetti! Ergin Ataman'ın hayatı kitap oldu Basketbolcu Michael Ojo hayatını kaybetti

Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da. İşte turnuva ve maç programları...
 
2-6 EYLÜL 2020 / TURNUVA 1
 
2 EYLÜL ÇARŞAMBA
20.30  Dnipro- Bahçeşehir Koleji (SPOR SMART  77.Kanal)
 
3 EYLÜL PERŞEMBE
20.30 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal)
 
4 Eylül Cuma
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-   Dnipro (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Anadolu Efes- Bahçeşehir Koleji (82. KANAL)
 
6 Eylül Pazar
16.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal )
19.00 Anadolu Efes –  Dnipro (SPOR SMART 77.Kanal)
 
8-13 EYLÜL 2020/ TURNUVA 2
 
8 Eylül Salı
17.30 Maç 1 Dnipro- Tofaş (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 2 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal )
 
9 Eylül Çarşamba
17.30 Maç 3 Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 4 Türk Telekom- Kızılyıldız (SPOR SMART 77.Kanal)
 
10 Eylül Perşembe
17.30 Maç 5 / Maç 1 Kaybeden - Maç 2 Kaybeden (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 6 / Maç 1 Kazanan - Maç 2 Kazanan (SPOR SMART 77.Kanal)
11 Eylül Cuma
17.30 Maç 7 / Maç 3 Kaybeden - Maç 4 Kaybeden
20.30 Maç 8 / Maç 3 Kazanan - Maç 4 Kazanan
 
12 Eylül Cumartesi
20.15 Maç 5 Kaybeden - Maç 7 Kaybeden
 
13 Eylül Pazar
13.00 Maç 5 Kazanan - Maç 7 Kazanan
16.00 Maç 6 Kaybeden - Maç 8 Kaybeden
19.00 Maç 6 Kazanan - Maç 8 Kazanan
 
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
 
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Gloria Cup D-Smart D-Smart GO
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un golcü listesi sızdı! Transfer eşinin onayına kaldı... Fenerbahçe'de Erol Bulut'un golcü listesi sızdı! Transfer eşinin onayına kaldı...
İşte Fenerbahçe'nin orta sahası! Erol Bulut'tan sürpriz karar...İşte Fenerbahçe'nin orta sahası! Erol Bulut'tan sürpriz karar... Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı!Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı! Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı sürüyor! Takas için 4 yolcu belirlendi...Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı sürüyor! Takas için 4 yolcu belirlendi...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.