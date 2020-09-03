Gloria Cup basketbol turnuvaları D-Smart ve D-Smart GO’da. İşte turnuva ve maç programları...

2-6 EYLÜL 2020 / TURNUVA 1

2 EYLÜL ÇARŞAMBA

20.30 Dnipro- Bahçeşehir Koleji (SPOR SMART 77.Kanal)

3 EYLÜL PERŞEMBE

4 Eylül Cuma

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta- Dnipro (SPOR SMART 77.Kanal)

6 Eylül Pazar

16.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal )

19.00 Anadolu Efes – Dnipro (SPOR SMART 77.Kanal)

8-13 EYLÜL 2020/ TURNUVA 2

8 Eylül Salı

17.30 Maç 1 Dnipro- Tofaş (SPOR SMART 77.Kanal)

20.30 Maç 2 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal )

9 Eylül Çarşamba

17.30 Maç 3 Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka (SPOR SMART 77.Kanal)

20.30 Maç 4 Türk Telekom- Kızılyıldız (SPOR SMART 77.Kanal)

10 Eylül Perşembe

17.30 Maç 5 / Maç 1 Kaybeden - Maç 2 Kaybeden (SPOR SMART 77.Kanal)

20.30 Maç 6 / Maç 1 Kazanan - Maç 2 Kazanan (SPOR SMART 77.Kanal)

11 Eylül Cuma

17.30 Maç 7 / Maç 3 Kaybeden - Maç 4 Kaybeden

20.30 Maç 8 / Maç 3 Kazanan - Maç 4 Kazanan

12 Eylül Cumartesi

20.15 Maç 5 Kaybeden - Maç 7 Kaybeden

13 Eylül Pazar

13.00 Maç 5 Kazanan - Maç 7 Kazanan

16.00 Maç 6 Kaybeden - Maç 8 Kaybeden

19.00 Maç 6 Kazanan - Maç 8 Kazanan

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.