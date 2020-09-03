03 Eylül 2020 Perşembe - 12:32
Gloria Cup basketbol
turnuvaları D-Smart
ve D-Smart GO’da. İşte turnuva ve maç programları...
2-6 EYLÜL 2020 / TURNUVA 1
2 EYLÜL ÇARŞAMBA
20.30 Dnipro- Bahçeşehir Koleji (SPOR SMART 77.Kanal)
3 EYLÜL PERŞEMBE
4 Eylül Cuma
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta- Dnipro (SPOR SMART 77.Kanal)
6 Eylül Pazar
16.00 Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal )
19.00 Anadolu Efes – Dnipro (SPOR SMART 77.Kanal)
8-13 EYLÜL 2020/ TURNUVA 2
8 Eylül Salı
17.30 Maç 1 Dnipro- Tofaş
(SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 2 Anadolu Efes- Galatasaray Doğa Sigorta (SPOR SMART 77.Kanal )
9 Eylül Çarşamba
17.30 Maç 3 Fenerbahçe Beko
- Pınar Karşıyaka
(SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 4 Türk Telekom- Kızılyıldız (SPOR SMART 77.Kanal)
10 Eylül Perşembe
17.30 Maç 5 / Maç 1 Kaybeden - Maç 2 Kaybeden (SPOR SMART 77.Kanal)
20.30 Maç 6 / Maç 1 Kazanan - Maç 2 Kazanan (SPOR SMART 77.Kanal)
11 Eylül Cuma
17.30 Maç 7 / Maç 3 Kaybeden - Maç 4 Kaybeden
20.30 Maç 8 / Maç 3 Kazanan - Maç 4 Kazanan
12 Eylül Cumartesi
20.15 Maç 5 Kaybeden - Maç 7 Kaybeden
13 Eylül Pazar
13.00 Maç 5 Kazanan - Maç 7 Kazanan
16.00 Maç 6 Kaybeden - Maç 8 Kaybeden
19.00 Maç 6 Kazanan - Maç 8 Kazanan
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.