Godin'in yeni adresi Real Betis oluyor

Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Uruguaylı stoper Diego Godin'in Real Betis'e gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

10 Ağustos 2021 Salı - 8:39
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Beşiktaş'a uzun süredir adının anıldığı Diego Godin'den kötü haber geldi. İtalyan basınından Football İtalia'nın gazeteci Nicolo Schira'ya dayandırdığı habere göre, Cagliari forması giyen Uruguaylı stoperin gönlü İspanyol ekibi Real Betis'ten yana.
 
Betis'in yeni bir teklifte bulunduğu ve 35 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Öte yandan haberde Godin'in Beşitaş'ın yaptığı tekliften etkilenmediği iddia edildi.
 
Cagliari'nin yüksek maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istediği Diego Godin, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 28 Serie A maçında 1 gole imza attı.

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Etiketler: godin beşiktaş
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