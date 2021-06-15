Gökdeniz Bayrakdar ve Vitor Hugo gelişmesi!

Trabzonspor Antalyaspor'da oynayan genç yetenek Gökdeniz Bayrakdar'a talip oldu. Brezilyalı stoper Vitor Hugo için Al Nassr girişimlere başladı.

15 Haziran 2021 Salı - 13:38
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Transferin hızlı takımı Trabzonspor duracak gibi değil… Şimdiye kadar 31 yaş üzeri Gervinho, Hamsik ve Bruno Peres'e 6 milyon Euro'dan fazla yıllık ücret verme taahhüdünde bulunan bordo-mavililer, Antalyaspor'un kapısını Gökdeniz Bayrakdar için çaldı.
 
Antalyaspor sezon başında 115 bin euro'ya aldığı Gökdeniz için Trabzonspor'dan 3.5 milyon euro talep etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu çıldırdı. Kısa süre önce Antalyaspor, Gökdeniz için; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'le birer görüşme yapmış, 1.5 milyon Euro'dan kapıyı çalmıştı. Başkan Ağaoğlu görüşmede, "İstanbul'a 1.5, bize olunca 3.5 mu?" diye sordu. Ancak aldığı cevap, "Yabancı kısıtlaması Türk oyuncuların değerini artırdı. Artık herkese 3.5 milyon euro" oldu.

VİTOR HUGO'YA AL NASSR TALİP OLDU

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başında Palmeiras'tan 3.2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Vitor Hugo'ya Al-Nassr talip oldu.

61saat'in haberine göre; Karadeniz ekibinde sergilediği performansla kalitesini ispatlayan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Al-Nassr, 3 milyon Euro'luk teklif sundu.
 
Görüşmeyi teknik direktör Abdullah Avcı'ya ileten yönetimin tecrübeli hocadan olumsuz rapor aldığı aktarıldı. Avcı'nın, Hugo'nun takımda kalmasına yönelik karar aldığı ifade edildi.
 
Trabzonspor formasıyla 32 maça çıkan Hugo, 4 golle skora katkı sağladı. 30 yaşındaki stoperin 2024 yılına kadar Karadeniz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor

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Etiketler: gökdeniz bayrakdar vitor hugo
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