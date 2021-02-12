Gökhan Çıra hakeme saldırdı! Hırsını alamadı sonra...

Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti. Hakem yönetiminden memnun olmayan Çıra'nın bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

12 Şubat 2021 Cuma - 21:18
İLGİLİ HABERLER
Erol Bulut: 'Futbolcularımı rahat bıraksınlar' Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Arda Turan yanıtı! Karagümrük - Fenerbahçe: 1 - 2 6 puanlık maçta kazanan yok! Son 9 maçta 25 puan! Trabzonspor: 1 Gaziantep FK: 0

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile kozlarını paylaştığı maçta olay çıktı.
 
Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride olan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, sahaya indi.
 
HAKEMİ DARP ETTİ, 10 DAKİKA SAHADA KALDI
 
Hakem yönetimini beğenmeyen Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti.
 
Sahada yaklaşık 10 dakika kalan Gökhan Çıra, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.
 
Olayların ardından 76. dakikada Şahin Aygüneş'in golüyle Bayrampaşa skora denge getirdi. Son sözü 84. dakikada Göksen Serhan Durmuş söyledi ve Bayrampaşa sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
 
GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURDU
 
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında da en çok konuşulan isimlerden biri olan Gökhan Çıra, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
 
TERİM'DEN ÖZÜR DİLEDİ
 
Maç sonu "Fatih Terim’in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.
 
GALATASARAY'DA YETİŞTİ
 
Galatasaray altyapısında yetişen ve sırasıyla Beylerbeyi, Diyarbekir Spor ve Tuzlaspor'da forma giyen Çıra, geçtiğimiz sezon sonunda futbol kariyerini noktaladı.
 
Fenomen Selin Ciğerci'nin eşi olmasıyla ünlenen Gökhan Çıra, iş adamı Ethem Sancak'ın Bayrampaşa'yı satın almasının ardından kulüpte asbaşkanlık görevine getirildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de maça damga vuran an! Mesut Özil ilki yaşadı Fenerbahçe'de maça damga vuran an! Mesut Özil ilki yaşadı
Fenerbahçe 3 forveti gönderiyor Edin Dzeko'ya 'çubukluyu' giydiriyorFenerbahçe 3 forveti gönderiyor Edin Dzeko'ya 'çubukluyu' giydiriyor Fatih Karagümrük - Fenerbahçe'de maçında 11'ler belli oldu! Mesut Özil...Fatih Karagümrük - Fenerbahçe'de maçında 11'ler belli oldu! Mesut Özil... Real Madrid'den Mohamed Salah bombasıReal Madrid'den Mohamed Salah bombası
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.