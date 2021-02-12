Gökhan Çıra hakeme saldırdı! Hırsını alamadı sonra...

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa 'nın Karbel Karaköprü ile kozlarını paylaştığı maçta olay çıktı.

Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride olan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, sahaya indi.

HAKEMİ DARP ETTİ, 10 DAKİKA SAHADA KALDI

Hakem yönetimini beğenmeyen Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti.

Sahada yaklaşık 10 dakika kalan Gökhan Çıra, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.

Olayların ardından 76. dakikada Şahin Aygüneş'in golüyle Bayrampaşa skora denge getirdi. Son sözü 84. dakikada Göksen Serhan Durmuş söyledi ve Bayrampaşa sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.