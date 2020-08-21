Gökhan Gönül: Allah Beşiktaş camiasından razı olsun

Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra yeniden Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül, Topuk Yaylası'nda basın toplantısı düzenledi.

İşte tecrübeli oyuncunun sözleri: "Güzel bir havamız var. Birçok yeni transfer var. Her şey yolunda gidiyor. Takım üzerinde pozitif hava var. Çift antrenman yapıyoruz. İnşallah bu sezon güzel bir başlangıç yapma hedefindeyiz.

'Kol kırıldı, yen içinde kalmalı bence'

Aslında Fenerbahçe TV'ye açıklama yapmıştım. Merak ettiğiniz konuların yeri bu değil. Daha sonra bununla ilgili konuları konuşuruz. Pozitif havayı bozmak istemiyorum bunları konuşarak. Zamanı geldiğinde belki bir programda konuşuruz. Tabii ki birçok yaşadığım şeyler oldu. Hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmam olmadı. "Kol kırılır yen içinde kalır." Kol kırıldı, yen içinde kalmalı bence.

'Yaş ortalaması küçükse 3 puan vermiyorlar'

Çok heyecanlıyım. Sahaya çıkıp bu arma için ter dökmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yaş ortalamasının birçok insan eleştirebilir. Yaş ortalaması küçükse 3 puan vermiyorlar. Önemli olan sahada verdiğin performans. Emre Belözoğlu var. 39 yaşında neler yaptığını gördük.

'Dönmemde en büyük etken Emre abi'

Benim hayatımda para hiçbir zaman amaç olmadı. Ben geri dönerken, şu an kontratımın ne olduğunu bilmiyorum. Bunun teyidini başkan da yapacaktır. Burada tabii ki en büyük etken Emre abi. Beşiktaş -Fenerbahçe maçından sonra beni aradı. 'Dönmeyi düşünüyor musun?' demesi yetmişti.

'Beşiktaş camiasından Allah razı olsun'

Beşiktaş camiasına da bir şey söylemek istiyorum. Onlardan Allah razı olsun. Kalmam için her türlü fedakarlığı yaptılar. Beşiktaş taraftarı, ailenin bir parçası olarak beni de gördü. Ben de son saniyesine kadar her şeyimi verdim.

'Herkes kardeş gibi'

Rakip takım oyuncuları gelmesine rağmen herkes kardeş gibi. Aile ortamı var. Herkes söz alıp konuşuyor. Nerelere gelebiliriz, neler yapabiliriz. Herkes ne kadar istediğini gösteriyor. Şu an için takımda gördüğüm şey.

'Taraftarlardan tek tek özür dilerim'

Baba olanlar çocuğuna da kızıyor. Bu kadar sevdiğiniz bir insana oluşturulan algı... Onlara kızmak için bu kadarı yetiyor. Tepki koymalarını normal karşılıyorum. Ben hata yapmadım. Taraftar her zaman benim yanımdaydı. Bir gün bir taraftardan kötü söz gelmedi. İçlerinden inanmıyorlardı ama bir şekilde inanmaları gerekiyordu. Taraftardan hata yaptığım için değil benim adım geçerek onların kırılmasına neden olduğu için onlardan tek tek özür dilerim. 9 sene oynamışım. Yeri geldi kan da döktüm. Rakip takımda oynadığım için tepki koymuşlardır. Şimdi döndüm. Bu sene bizim için çok önemli. Fenerbahçe tarihi için çok önemli. Taraftar bence rafa kaldırmalı. Benim veya Caner'in. Bizim üzerimizden takıma zarar verilmesin. Şimdilik rafa kaldıralım.

'Bu formayı giymem bile bana yeter'

Kaptanlık önemli değil. Bu formayı giymem bile bana yeter. Tarifini kelimelerle yapmak imkansız.

'Erol hoca sağolsun idmanlarda takımı gebertiyor'

Erol hoca da sağolsun antrenmanlarda takımı gebertiyor. İnşallah bu antrenmandan sapasağlam çıkacağız.

'Eşim aşırı derecede Fenerbahçeli'

Eşim aşırı derecede Fenerbahçeli. Normal Fenerli yok, herkes hasta Fenerli. Beşiktaş maçlarına da geldiği çok oldu. Dün de 'Su akar yolunu bulur' yazmış. Benim formasını giydiğim camialara karşı boyunlarını yere eğecek bir yanlışım olmadı. Eşim orada biraz duygusal davranıyor ama Beşiktaş'la alakalı paylaşım değil. 'Su akar yolunu bulur' lafı için TDK'ya açıp anlamına bakabilirler.

'Gol atarsam saygıda kusur etmem'

Beşiktaş formasıyla 4 sene top oynadım. Gol atarsam, tabii ki saygıda kusur etmem. Onlardan Allah razı olsun tekrar. İnşallah Beşiktaş'a gol veya goller atmayı Allah bani nasip eder.