Gökhan Gönül: Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin

Süper Lig'de Antalyaspor'a son dakika penaltısıyla 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

28 Ağustos 2021 Cumartesi - 0:06
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Süper Lig'de Antalyaspor'a son dakika penaltısıyla 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.
 
"Burası kimsenin keyfini tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm. Herkes emek veriyor. Yazık! Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin! Emek veriyoruz."
 
"Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum. Ancak bizim dışımızda hata yapanlar da kaç maçsa ceza alsın. Bugüne kadar hep sessiz, sakin kaldım. Bunlara girmedim ama insanın içini acıtıyor. Yazık!"

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