Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama! 'Çık gel oğlum!'

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül 'Can' adında bugüne kadar hiç bilmediği 27 yaşında bir kardeşi olduğunu öğrendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Can Gönül, Gökhan Gönül'ün programa bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve "27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba." ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL: ÇIK GEL OĞLUM

Konuyla ilgili Show TV 'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni." dedi.

'BEN DE ANNESİZ BÜYÜDÜM'

Can Gönül'ün yaşadığı süreci çok iyi anladığını belirten Gökhan Gönül, "Ben de annesiz büyüdüm. Babaannem beni büyüttü. Ben, Can'ın neler yaşadığının farkındayım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Gönül'ün babasının kendisinin ilkokul arkadaşı olduğunu belirten tanık ise, Can'ın yurda verilme süreciyle ilgili, "Anne ve babanın ayrılma aşamasında doğum oluyor. Annesi daha sonra yurda bırakıyor. Babaları Bursa 'ya göç ettiler. Babasının sıkıntıları vardı, maddi durumu da bozuktu. Sorduğumda çocuğun yurtta olduğunu söylemişti." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI DA ALIP GİTMİŞTİ

Samsun’da yoksulluk yüzünden çıkan aile içi tartışma sonrasında ayrı yaşama kararı alan çiftten baba Ahmet Gönül, o günlerde eşinin 2 aylık hamile olduğunu bilmeden, 3 çocuğunu alarak Bursa’ya göçtü. Gökhan Gönül, 20 yaşına kadar annesinden habersiz, babasının ve babaannesinin kanatları altında büyüdü. Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu iddia etti Bir beklentim yok ama...Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu iddia etti! 'Bir beklentim yok ama...'

AİLESİNİ BİRLEŞTİRDİ

Gökhan Fenerbahçe’de forma giydiği ilk günlerde ise bir yandan Zico’nun gözüne girmek için uğraşırken diğer yandan da ayrı olan anne ve babasını birleştirmeye çalıştı. 20 yaşına kadar annesini hiç hatırlamadan büyüyen Gökhan’ın bu çabaları sonucunda aile 2007 yılında tekrar bir araya geldi. Anne-baba ve üç kardeş (Volkan-Hakan ve Gökhan) yeniden bir bütün olarak hayata devam etti. Bu arada 35 yıl sonra bir kardeşi ortaya çıktı. Gökhan Gönül’ün de diğer kardeşlerinin de komşularının da Can’dan hiç haberi yoktu.

CAN’IN ACISI DA APAYRI

Bir tartışma sonucu eşi evden ayrılan annesi, 2 aylık hamile olduğunu gururdan söyleyememişti. Daha sonra ise maddi olanaksızlıklar yüzünden bebeğe bakamayıp bir yakınına vermişti. O yakını da bir süre sonra adı Can Gönül olan çocuğu yetiştirme yurduna bırakmıştı. Gökhan’ın bugün 27 yaşında olan kardeşi için “Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız” dediği öğrenildi.