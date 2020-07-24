Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! Beşiktaş'a veda ediyor

Süper Lig'de son hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş 'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor. A Spor 'un haberine göre; tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Gökhan, son maçına çıktıktan sonra yeni sezonda Sarı Lacivertli formayı giyecek.

Şampiyonluk hasreti 6 sezona çıkan Fenerbahçe'de transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertliler yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için kolları sıvarken, eski futbolcusu Gökhan Gönül transferini bitirdi. Bu sezon Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

Gökhan Gönül bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performansa imza attı.