Gökhan Gönül kangreni çözülmedi!

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Gökhan Gönül yeni teknik direktörü bekliyor.

29 Haziran 2021 Salı - 11:54
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Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesindeki opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağı henüz netleşmeyen Gökhan Gönül, Fenerbahçe yönetiminden haber bekliyor.
 
Başkan Ali Koç'un bir yıl daha takımda kalmasına sıcak baktığı bilinirken, tecrübeli futbolcunun da yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediği ancak yönetimle görüşme fırsatı bulamadığı öğrenildi. 36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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Etiketler: gökhan gönül fenerbahçe
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