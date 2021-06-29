Gökhan Gönül kangreni çözülmedi!

Başkan Ali Koç'un bir yıl daha takımda kalmasına sıcak baktığı bilinirken, tecrübeli futbolcunun da yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediği ancak yönetimle görüşme fırsatı bulamadığı öğrenildi. 36 yaşındaki sağ bek, geçen sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.