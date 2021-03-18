Gökhan Gönül'ün durumu belli oldu! Sezon sonu...

Takımın önemli isimlerinden Gökhan Gönül, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlandı.

18 Mart 2021 Perşembe - 8:25
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Yaklaşık iki hafta takımdan ayrı kalması planlanan tecrübeli futbolcunun maçın ardından çekilen MR’ında “Diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve kemikte ödem” tespit edildiği ifade edildi. Tedavisine başlanan futbolcunun çok daha ağır bir sakatlık geçirme riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Bir mücadele sonrasında rakibin dizinin üstüne düşmesi sonucu sakatlanan futbolcunun esnek vücüt yapısı daha ciddi bir sakatlığın önüne geçti. Bu darbenin iç yan bağların kopmasına ve ayak bileğinin de ciddi zarar görmesine kadar gidebileceği kaydedildi. Futbolcunun pozisyonu hissetmesi sayesinde verdiği refleks sezonu kapamasının önüne geçti.
 

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Etiketler: gökhan gönül fenerbahçe gençlerbirliği
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