Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transferi için müthiş iddia: İkna oldu

Emre Belözoğlu’nun, yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği Milli sağ beki ikna ettiği öne sürüldü. Gökhan Gönül’ün, yakın çevresinden gelen Fenerbahçe sorularına, “Hayırlısı olsun” yanıtı verdiği öğrenildi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:51
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Mert Hakan Yandaş’ı ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapan, Caner Erkin’i 4 yıl aradan sonra takıma dönmesi için ikna eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. TFF’nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren Sarı-Lacivertliler’in, bir başka eski yıldızı Gökhan Gönül ile de el sıkıştığı öne sürüldü.
 
Sözleşmesi bitiyor
 
Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. Siyah-Beyazlılar ile Gökhan arasında yeni kontrat için henüz anlaşma sağlanmamıştı. 35 yaşındaki futbolcuya yeniden ‘Çubuklu’ formayı giydirmek isteyen Emre Belözoğlu’nun, eski takım arkadaşını 4. yıldız için mücadele edecek kadronun içinde yer alması için ikna ettiği kaydedildi.
 
 
 
 

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