Gökhan Gönül'ün yeni takımı Adana Demirspor oluyor

Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen Gökhan Gönül için Adana Demirspor'un 'Gel bizde oyna' dediği ortaya çıktı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:35
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Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu Sarı-Lacivertliler, kullanmak niyetinde değil.
 
Bu durum kendisine iletilen Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu. İkna edilen Gökhan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atması bekleniyor.
 
2 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS
 
36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kaldı. Bu dönem içinde yıldız oyuncu toplamda 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Gökhan Gönül kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Birliği forması giydi.

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Etiketler: gökhan gönül adana demirspor fenerbahçe
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