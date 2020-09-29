Gökhan İnler, Adana Demirspor'a transfer oldu!

Gökhan İnler, Adana Demirspor'a imza attı. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Demirspor geri dönecek, son istasyon zafer olacak” dedi.

29 Eylül 2020 Salı - 17:32
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Deneyimli futbolcu Gökhan İnler, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Daha önce Türkiye’de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen İnler’in, Türkiye’deki 3. durağı Adana Demirspor oldu. Tecrübeli futbolcu, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
 
"GELİYORUZ! YENİ BAŞTAN OYNAYACAĞIZ..."
Gökhan İnler’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
 
"Çok kıymetli dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim ve değerli futbol sevdalıları… Hayatımda çok önemli dönüm noktaları, çok sayıda mutlu anlarım oldu. Şu anda bu satırları yazarken ne denli heyecanlı olduğumu tahmin dahi edemezsiniz. Benim için yepyeni bir sayfa açılıyor… Uzun yıllar hikayesinin sürmesini istediğim bir başlangıca imza atıyorum. ‘Çarşısı 5000 yıllık tarih kokan şehir Adana... Kolomb, Amerika’yı ararken insanlar alışveriş yapıyordu burada…’ İşte bu cümledeki güzel şehri yaşamak, Mavi Şimşekler’in yüreğini hissedebilmek, şampiyon olmak ve Demirsporlularla el ele Süper Lig’e çıkabilmek için sana geliyorum Adana Demirspor! Geçen yıl finalde üzüldünüz belki ama Mavi Şimşekler pes etmez; sonuna kadar mücadele eder. Hatırlayın; ne diyor Yenilmez Armadamızın efsanesi Muharrem Gülergin?
 
"GELİYORUZ! YENİ BAŞTAN OYNAYACAĞIZ"
Evet, biz de öyle yapacağız. Yastık Dayı için, Seher Ana için, canımız ciğerimiz Ali Utku için oynayacağız. Her maç öncesinde onları düşünerek, Demirspor taraftarlarının desteğini yüreğimizde hissederek ‘Şimşek gibi oynayacağız’ ve ‘Zafer en çok bize yakışacak!’ Napoli’ye imza attığım gün hissettiğim duygularım canlandı içimde... Tutkulu bir şehir, coşkulu taraftarlar ve içimde yanan futbol ateşi… Adana Demirspor’un 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Mavi lacivertli formayı giymemi sağlayan ve transferde emeği geçen en başta başkanımız Sayın Murat Sancak’a, Sayın Metin Korkmaz’a, teknik direktörümüz Ümit Özat’a, menajerim ve ablam olan çok kıymetli Bilfer Budak ile Güney Adatepe ağabeyime çok teşekkür ederim. Ha, bu arada unutmadan; ‘Demirspor geri dönecek’, ve ‘son istasyon zafer olacak."
 
 

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Etiketler: Gökhan İnler Adana Demirspor transfer
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