Gökhan Töre Beşiktaş için gemileri yaktı!

Geride bıraktığımız sezonda kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş, teknik patron Sergen Yalçın'ın raporu sonrasında yeni transferler için kolları sıvadı.

31 Temmuz 2020 Cuma - 11:36
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Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Trabzonspor'un aldığı men cezası sebebiyle Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında boy gösterecek olan Beşiktaş, transferde önceliği kanat oyuncularına verdi.
 
Sezonu erken açacak olan Siyah-Beyazlılar, geride bıraktığımız sezon istenilen performansı gösteremeyen  Diaby ile yolları ayıran ve Lens ile olan birlikteliği sonlandırmayı planlayan yönetim, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda rotayı Gökhan Töre'ye çevirdi.
 
Fikret Orman döneminde Beşiktaş'a imza atan ve Şenol Güneş yönetimindeki  sezonda gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor.
 
TFF'nin küme düşme kararı sonrasında ligde kalan Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu, yönetimle görüşerek bonservisiyle Beşiktaş'ın yolunu tutma planları yapıyor.
 
Beşiktaş'taki ikinci döneminde maaş sıkıntısı yaşayan ve bu durumu Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran oyuncu, o dönem büyük tepki toplamış, ardından da Yeni Malatyaspor'un yolunu tutmuştu.
 
 
 

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