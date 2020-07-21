Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı!

Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye gitmek üzere olduğunu söyledi.

21 Temmuz 2020 Salı - 0:06
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a konuştu ve Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı.
 
Gümüşdağ, ''Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var, 5 milyon euro kazanma durumumuz var'' sözlerini kullandı.
 
''FEDERASYONA BAŞVURDUK''
 
Kasımpaşa maçından sonra da şampiyonluğu kutlayacaklarını belirten Göksel Gümüşdağ, ''Kasımpaşa maçı için federasyona başvurduk, maçı 17:00'ye aldık. 6. yılımızda, 21:00'da 6. şampiyon olarak kupamızı kaldıracağız. Stada yaklaşık 4 bin kişi alacağız.'' dedi.
 

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Etiketler: Süper Lig Başakşehir
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