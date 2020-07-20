Göksel Gümüşdağ: "Okan Buruk ile devam edeceğiz"

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 1:37
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir
'de kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
"Hiç yılmadık. Biz buna inandık, anlamlı bir şampiyonluk."
"Her yere şöyle yazmıştık 'Zor diye bir şey yoktur, imkansız biraz zaman alır. 2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir'i kurduk. 6. yılımızda, Türkiye'nin 6. şampiyonu olduk. Bir avuç taraftarımızla inancımız çok yüksek. Hiç yılmadık. Biz buna inandık, anlamlı bir şampiyonluk."
"Kupayı tüm sağlık
çalışanlarına armağan ediyoruz. Bu kupayı hak ettiler. Başakşehir ile birlikte sağlık şampiyonlukları, 2020'nin taraftarıdır. Başakşehir meydanında taraftarlarımız bizi bekliyor, şimdi oraya gideceğiz."
"Okan Buruk ile devam edeceğiz"
"Okan Hoca ile sözleşmemiz devam ediyor, kendisi dostum. Onunla gönül sözleşmemiz var. Aynı şekilde devam edeceğiz."
"Kutlamaya Avcı ve Emre'yi çağıracağız"
"Okan Buruk hocamızla sözleşmemiz devam ediyor, gönül bağımız var ve tüm ekip aynı şekilde devam edecek. Bugün Şampiyonlar Ligi
'ne direkt katılmamız ülkemiz açısından da önemli ve bizi memnun ediyor. Bu takımda oyuncu olan, emeği olan Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı'yı da şampiyonluk kutlamalarına davet edeceğiz, onların da bu anlara tanıklık etmesini istiyoruz"