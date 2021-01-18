Göksel Gümüşdağ, PFDK'ya sevk edildi!

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, hafta sonunda oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, İttifak Holding Konyasporu da Göztepe maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDKya sevk etti.

DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 17:16
İLGİLİ HABERLER
Avrupa Başakşehir - Sivasspor maçını konuşuyor! 'Görünmez oldular' İrfan Can Kahveci'nin Fatih Terim hamlesi sosyal medyayı yıktı Medipol Başakşehir: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1 Milan, İrfan Can için Başakşehir'e teklif yaptı Başakşehir, Skrtel'in sözleşmesini feshetti

Hukuk müşavirliğince alınan kararlar şöyle:
 
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Başkanı GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'ın 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Başakşehir Göksel Gümüşdağ PFDK
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Papu Gomez bombasına az kaldı Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Papu Gomez bombasına az kaldı
Derbi sonrası Galatasaray'da sıcak saatler! 5 futbolcunun hesabı kesildiDerbi sonrası Galatasaray'da sıcak saatler! 5 futbolcunun hesabı kesildi Mesut Özil geldi işler değişti! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki 11'i...Mesut Özil geldi işler değişti! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki 11'i... Chelsea, M.City dediler ama... Ali Akman'ın yeni takımı belli olduChelsea, M.City dediler ama... Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.