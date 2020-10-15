Gol 0 asist 0 Galatasaray'a geliyor

Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer eden G.Saray'da sağ bek rotasyonu için Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da bulunuyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim , Omar'ın yedeği olan bu iki oyuncunun performansından memnun değil. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon Omar'ı alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, uzun süredir aradığı yerli sağ beki Bursaspor 'da buldu. Yeşil-beyazlı formayla 1. Lig'in dikkat çeken gençlerinden olan İsmail Çokçalış, Cimbom tarafından izlemeye alındı.

İKİ YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-kırmızılılar, alt yaş kategorilerinde milli takımlara çağrılan İsmail Çokçalış'ın performansını artırması halinde ocak ayında transferi için girişimde bulunacak. 20 yaşındaki sağ bekin, Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)