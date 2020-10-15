Gol 0 asist 0 Galatasaray'a geliyor

Galatasaray Bursaspor'da oynayan 20 yaşındaki defans İsmail Çokçalış'ı takibe aldı.

15 Ekim 2020 Perşembe - 7:27
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Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer eden G.Saray'da sağ bek rotasyonu için Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da bulunuyor. Ancak teknik direktör Fatih Terim, Omar'ın yedeği olan bu iki oyuncunun performansından memnun değil. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon Omar'ı alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray, uzun süredir aradığı yerli sağ beki Bursaspor'da buldu. Yeşil-beyazlı formayla 1. Lig'in dikkat çeken gençlerinden olan İsmail Çokçalış, Cimbom tarafından izlemeye alındı.
 
İKİ YIL SÖZLEŞMESİ VAR
 
Sarı-kırmızılılar, alt yaş kategorilerinde milli takımlara çağrılan İsmail Çokçalış'ın performansını artırması halinde ocak ayında transferi için girişimde bulunacak. 20 yaşındaki sağ bekin, Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: ismail çokçalış galatasaray
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