Gol sevinci olay yaratmıştı! Arnautovic'e UEFA'dan şok

Kuzey Makedonya maçında attığı golden sonra ırkçı hareketlerde bulunan Arnautovic'e UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

15 Haziran 2021 Salı - 15:17
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UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.
 
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.
 
Sırp kökenli Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti.
 
Sırp asıllı 32 yaşındaki oyuncunun Arnavutluk karşıtı ırkçı semboller kullandığı ve "Senin Arnavut a... s..." şekilde küfür ettiği öne sürüldü.
 
Arnautovic, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatmaya susturmaya çalışmıştı.
 
ARNAUTOVIC: "IRKÇI DEĞİLİM"
 
Yaşanan olayın ardından kendisini savunan Arnautovic, "Ben ırkçı değilim. Dün akşam duygu yoğunluğu içinde ağzımdan çıkan sözler nedeniyle Makedonya ve Arnavutluk'tan özür dilerim. Her ülkede arkadaşım var, beni tanıyan herkes de bu durumu bilir" açıklamasını yaptı.

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Etiketler: Arnautovic uefa
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