Golden Boy ödülüne Ersin Destanoğlu damgası

Ersin Destanoğlu, TuttoSport'un Golden Boy 2021 ödülü için finale kalan 40 genç oyuncudan biri ve tek kaleci oldu.

17 Eylül 2021 Cuma - 15:14
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İtalya'da yayın yapan TuttoSport'un Avrupa'da ünlenmiş ve gelenekselleşmiş Golden Boy ödülünün 2021 edisyonunda finale kalan 40 genç yetenek belli oldu.
 
Türkiye'den Golden Boy listesine giren tek oyuncu Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu oldu. 1 Ocak 2001 doğumlu ve Beşiktaş altyapısı çıkışı genç eldiven, finale kalan tek kaleci olmayı başardı ve jenerasyonunun en yeteneklisi olarak gösterildi.
 
OYLARIN YÜZDE 46.5'U ERSİN'DE
 
Ersin Destanoğlu, TuttoSport'un internet sitesi üzerinden yapılan oylamada verilen 47 bin civarındaki oyun %46.5'unu alarak taraftar oylamasını ilk sırada götürüyor.
 
ARALIK ORTASINDA ÖDÜL SAHİBİNİ BULACAK
 
15 Ekim'de liste 20 oyuncuya inecek. Daha sonra taraftar oylarıyla birlikte jüri oyları da hesaplanacak ve 2021'in Golden Boy'u aralık ortasındaki törenle Torino'da sahibini bulacak.
 
SÜPER YILDIZLAR GOLDEN BOY SEÇİLDİ
 
2003'ten beri verilen Golden Boy ödüllerinde şu ana kadar Lionel Messi, Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Sergio Agüero, Alexandre Pato, Mario Balotelli, Paul Pogba, Raheem Sterling, Anthony Martial, Kylian Mbappe, Joao Felix, Erling Haaland gibi isimler ödül aldı.
 
BEŞİKTAŞ'TA BİR İLKİ BAŞARDI
 
Beşiktaş altyapısından yetişip as kaleci olarak Süper Lig şampiyonluğu gören ilk isim olan Ersin Destanoğlu, geçen sezon oynadığı 37 resmi maçta kalesini 13 kez gole kapattı ve 24 maçta 39 gol yedi.

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Etiketler: ersin destanoğlu golden boy
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