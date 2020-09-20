Golf tutkunları, Limak Kemer Golf Cup’ta buluştu

Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Limak Kemer Golf Cup’ta ödüller sahiplerini buldu.

20 Eylül 2020 Pazar - 19:11
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Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup 2020 heyecanı, Kemer Country Club’da golfseverleri bir araya getirdi.
 
Yeni normalleşme süreci içerisinde gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte 248 oyuncu katıldı.
 
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
 
Limak Kemer Golf Cup 2020, toplam 14 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren oyuncular ödüllerini, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Bacaksız, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Aslı Özdemir, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elinden aldı.
 
Ödülleri alan isimler şu şekilde:
 
Ladies Gross - Beyhan Benardete
 
Men’s Gross - Mehmet Kazan
 
Ladies Longest Drive - Nükhet Sebükcebe
 
Men’s Longest Drive - Hasan Akçakayalıoğlu
 
Ladies Nearest To The Pin - Ceren Tokdemir
 
Men’s Nearest To The Pin - Murat Kırçuval
 
Men’s Cat A - Ogün Çay
 
Ladies Cat A - Nükhet Sebükcebe
 
Men’s Cat B - İhsan Kızılkaya
 
Ladies Cat B - Evrim Çetin
 
Men’s Cat C - Bruno Van Damme
 
Junior Academy - Ece Sözmen
 
Men’s Cat D - Nail Kurt
 
Junior 18 Holes - Bartu Olcan Çiğdem
 
Junior Gross - Sude Bay
 
 
NİHAT ÖZDEMİR: GÜZEL MÜSABAKALAR OLDU, HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
 
TFF Başkanı Nihat Özdemir, ödül töreni öncesinde Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Limak Kemer Golf Cup'ın geleneksel hale geldiğini dile getiren Özdemir, "Bu sene 2’ncisini yaptık. Güzel oldu, çok katılan vardı. Bütün golfseverler turnuvamıza katıldılar, hepsine teşekkür ediyorum. Güzel müsabakalar oldu" dedi.

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