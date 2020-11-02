Gölge golcü Fatih Terim'in gözünden düştü

Son oynanan Ankaragücü maçının 56.dakikasında oyundan alınan Diagne, Fatih Terim'in gözünden düştü.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 8:42
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne yeniden hayal kırıklığı yaşatmaya başladı.
 
Geçtiğimiz sezonlardaki kötü performansı nedeniyle kiralık olarak verilen Senegalli oyuncu, sezon başında sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
 
Sezon başında çok çalışan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Diagne, Neftçi Bakü maçında 2 gol atarken gelecek adına iyi sinyaller verdi. Ancak yıldız oyuncu ligde hiç gol atamazken yeniden büyük bir düşüş yaşamaya başladı.
 
Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de oynatılan Senegalli oyuncu rakip ağları havalandıramadı.
 
Falcao'nun sakatlığında verilen şansı iyi kullanamayan Diagne yeniden gözden düştü. (Takvim)
 

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