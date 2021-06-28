Gomez ve Aboubakar'dan sonra Larin tehlikesi

Attığı kritik gollerle şampiyonluk yarışında takıma önemli katkılar sağlayan Vincent Aboubakar’ı, bir menajerlik uyanıklığı nedeniyle kaybeden Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin’de aynı akıbeti yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlılar bu nedenle Kanadalı golcünün 2022’de bitecek sözleşmesini en kısa süre içinde uzatmanın hesaplarını yapıyor.

Kartal bu sezon 23 gol, 6 asistle çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Larin’le önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak. Geçen hafta gerçekleşen buluşmada gelen teklifleri Cyle Larin’e ileten ve yeni sözleşme önerisinde bulunan siyah-beyazlıların, golcü oyuncunun menajeri tarafından aklının çelinmesi endişesini taşıdıkları belirlendi.

Menajerinin, Larin’in gelecek yıl serbest kalması yönünde plan yapmasından çekinen siyah-beyazlılar, Kanadalı golcüyle yeniden bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda yıldız oyuncuya üç yıllık cazip bir sözleşme teklif edilecek.