Gönül Gönül için karar verme zamanı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 8:16
İLGİLİ HABERLER
Sivasspor'dan Emre Kılınç mesajı! Galatasaray... Sinan Gümüş geri dönüyor... İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık" Merih Demiral tarihe geçti! Serie A'da şampiyon olan ilk Türk

Beşiktaş’tan yeni sözleşme, Fenerbahçe’den transfer teklifi alan Gökhan Gönül’ün düşünme aşamasında olduğu belirlendi. Tecrübeli oyuncunun kararını kısa süre içinde kendisinin kamuoyuna açıklayacağı ifade edildi
 
Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Gönül’ün önümüzdeki sezon hangi kulübün formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Dört yıl top koşturduğu siyah-beyazlılardan yeni sözleşme, eski kulübü Fenerbahçe’den ise transfer teklifi alan 35 yaşındaki başarılı futbolcunun karar aşamasında olduğu belirtildi.
 
Bütçeyi 30 milyon euro seviyesine çekmeye çalışan Beşiktaş’ın, kariyerinin belki de son sözleşmesine imza atacak olan Gökhan’ın yıllık ücretinde ciddi bir indirim yapmak istediği ifade edildi.
 
Bu sezon 1 milyon 650 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başına 4 bin euro kazanan deneyimli futbolcunun, siyah-beyazlıların indirimli sözleşme teklifine henüz olumlu yanıt vermediği kaydedildi. Fenerbahçe’nin Gökhan Gönül’e yaptığı teklifin ise Beşiktaş’ın önerisinden daha yüksek olduğu ileri sürüldü.
 
Menajeri aracılığıyla kulüplerle görüşmelerini sürdüren Gökhan’ın kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun kariyeriyle ilgili kararını kamuoyuna kendisinin açıklayacağı aktarıldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
<div> Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği! Aslında emeklilik...</div> <div>  </div>
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği! Aslında emeklilik...
 
Süper Lig şampiyonu Başakşehir kupasına kavuştu!Süper Lig şampiyonu Başakşehir kupasına kavuştu! "Şampiyonluk onu 16 yıl önceye götürdü" Ve açıklandı! Mesut Özil...Ve açıklandı! Mesut Özil...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.