Görünce şaşırdı kaldı! 'Fırtına gibi maşallah'

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Rosier'in antrenman performansı Sergen Yalçın'dan tam not aldı.

13 Ekim 2020 Salı - 7:28
İLGİLİ HABERLER
Sadece Sergen Yalçın'ın değil Dalic'in de gözünden düştü N'Koudou'nun geri döneceği maç belli oldu Ve Tyler Boyd gidiyor 'Arsenal'de oynadım ama Beşiktaş'ta...' Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Uzun süre sağ bek arayan ve en sonunda Valentin Rosier'e karar kılan Beşiktaş'ta, oyuncunun performansı yüzleri güldürdü. Rosier'in takıma katılmasıyla gerçek bir sağ beke kavuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında oyuncusunu 90 dakika sahada tuttu.

 
Beşiktaş'la ilk kez bir maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyeti memnun ederken, "Fırtına gibi maşallah" övgüsünü de aldı. Rosier, sık sık hücuma katılırken, savunma arkasına attığı paslar, yanındaki takım arkadaşlarıyla verkaçlardaki başarısı ve bindirmeleriyle alkışı topladı.

 

(Sabah)

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: roiser sergen yalçın beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası
Şansal Büyüka: Şansal Büyüka: "Şenol Güneş, elindeki futbolcuyu parlatmasını biliyor" Altay Bayındır Erol Bulut'a 'tokat' olayını anlattıAltay Bayındır Erol Bulut'a 'tokat' olayını anlattı Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.