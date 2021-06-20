Görüşme yapıldı! Mensah kararı verildi

Beşiktaş, Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mensah'ı sarı kırmızılı kulübe geri gönderme kararı aldı.

20 Haziran 2021 Pazar - 11:03
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Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıklar da netleşiyor.
 
Beşiktaş'ta durumu en çok merak edilen isimlerden biri olan Bernard Mensah'la ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bakü'de bir araya geldi.
 
Bernard Mensah konusunda görüşme yapan taraflar, bu futbolcunun Kayserispor'a dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mensah için Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmama kararı verdi.
 
26 yaşındaki Ganalı futbolcu, geride bıraktığımız sezon başında Kayserispor'dan Beşiktaş'a kiralanmıştı. Kayserispor'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mensah, siyah-beyazlı formayla çıktığı 36 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

 

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Etiketler: mensah beşiktaş kayserispor
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