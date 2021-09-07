Görüşmeler ortaya çıkmıştı! Şehmuz Hazer Fenerbahçe Beko'da

07 Eylül 2021 Salı - 13:25
Beşiktaş Icrypex'ta geleceği merak konusu olan genç yıldız Şehmus Hazer'in yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girmişti. Yaz başında NBA
Yaz Ligi'ne giderek Clevland Cavaliers ile maçlara çıkan Şehmus Hazer'in geleceği şekillendi.
TRANSFERDE MUTLU SON!
Fenerbahçe Beko
bir süredir ilgisinin olduğu Şehmus hatransferinde anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Beko, Şehmus Hazer için Beşiktaş
Icrypex ile başkanlar nezdinde anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu 3 yıllık resmi imza atacak.
ŞEHMUS'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK
Bein Sports'tan İsmail Şenol'un haberine göre Beşiktaş bu transferden 800 bin dolar
elde edecek. Bu transfer bedelinin 650 bin doları Fenerbahçe Beko karşılarken kalan 150 bin doları yıldız oyuncu cebinden ödeyecek.
FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ KOMSUOĞLU İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Beko'nun transfer etmek istediği Beşiktaş Icrypex'ın oyuncusu Şehmus Hazer ile Fenerbahçe Beko yöneticisi Sertaç Komsuoğlu bir araya gelmişti. Buluşmanın fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü.