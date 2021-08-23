Göztepe 0-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana yükseldi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:12
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Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Tetteh kaydetti.
 
Bu skorla Malayaspor ilk puanlarını alırken İzmir temsilcisi 1 puanda kaldı.
 
Maçtan önemli anlar
 
15. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç'ın yaptığı ortada Tetteh'in kaleye göndermek istediği top Arslanagic'e çarptı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Bahattin Şimşek, kararını iptal etti.
 
21. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada kale önündeki Cherif Ndiaye'nin hareketlendiği topu Yeni Malatyasporlu oyuncular uzaklaştırdı.
 
22. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında topla ceza sahasına giren Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarptı ve kornere çıktı.
 
38. dakikada sol kanatta Soner'in aktardığı topla ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Beykan'ın şutunda, kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.
 
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.

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