Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1

Süper Ligin 8inci haftasında Göztepe, sahasında ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor
u konuk etti. Konuk takım rakibini Diabatenin penaltıdan attığı golle mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5e çıkardı. Son 4 maçından puansız ayrılan İzmir
ekibi de 5 puanda kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde oyunculara tepki gösteren Göztepe tarafları bunun yanı sıra İlhan Şahin istifa, Sepil bu takım senin eserin, En büyük taraftar, futbolcular sahtekar şeklinde tezahüratlar yaptı.
15inci dakikada Bakunun pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Tijanicin vuruşunda top az farkla auta gitti.
51inci dakikada Obinna, Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Ndiayeye aktardı. Ndiayenin ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
57nci dakikada Kerimin-n sağdan ortasında penaltı noktasında Yalçın kafayı vurdu, top kaleci Okanda kaldı.
60ıncı dakikada Göztepe öne geçme fırsatı yakaladı. Berkanın kullandığı köşe vuruşunda Alexisin ceza sahası içinde Ndiayeye müdahalesinin ardından hakem Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tijanicin vuruşunda kaleci Okan penaltıyı kurtardı.
71inci dakikada Berkanın geri pasında araya giren Suleymanov, İrfanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Diabate, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 0-1.
82nci dakikada Lourency ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Okan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
Müsabaka deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)
GÖZTEPE: İrfan (xx) - Kerim (xx), Arslanagic (xx), Kahraman (xx), Berkan (x) (Dk. 74 Burekovic x), Nwobodo (xx), Yalçın (xx) (Dk. 90 Ideye x), Tijanic (x) (Dk. 74 Jahovic x), Halil (xx), Baku (x) (Dk. 69 Lourency x), Ndiaye (xx)
GZT GİRESUNSPOR: Okan (xxx) - Zeki (xx), Diarra (xx), Alexis (x), Aziz (xx), Traore (xx) (Dk. 66 Pelupessy x), Flavio (xx), Sankhare (xx) (Dk. 74 Emre x), Sergio (xx) (Dk. 66 Balde x), Suleymanov (xxx) (Dk. 90 Hayrullah x), Diabate (xxx) (Dk. 90 Douglas x)
GOL: Dk. 71 (P) Diabate (GZT Giresunspor)
SARI KARTLAR: Nwobodo, Arslanagic, Lourency (Göztepe) - Sergio, Diarra, Zeki, Alexis, Sankhare, Suleymanov (GZT Giresunspor)