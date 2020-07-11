Göztepe: 1 - Gençlerbirliği: 3

Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 22:59 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 23:14
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Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği,  deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
 
 
Karşılaşmanın 4. dakikasında Yalçın Kayan'ın sağ kanattan yaptığı  ortada ceza alanındaki Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta  kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale çizgisi  yakınında Wilczek'in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
33. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun pasıyla ceza sahası  dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un  elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
41. dakikada sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada arka tarafta  Yalçın'ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı.
45 3. dakikada sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortada ceza alanı  içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
 
Karşılaşmanın 61. dakikasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan  Napoleoni'nin şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde  Alpaslan Öztürk'le Stancu'nun mücadelesinde Stancu'nun yerde kalmasına hakem Mete  Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara  gönderdi: 0-3.
90. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası  içindeki Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.
 
Müsabaka Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
 
 
Stat: Gürsel Aksel 
 
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
 
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli (Dk. 69 Gassama), Alpaslan  Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 46 Napoleoni), Soner Aydoğdu,  Poko (Dk. 83 Borges), Tripic (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Castro (Dk. 58  Mossoro), Wilczek
 
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Ramos,  Toure, Polomat, Sio (Dk. 64 Seuntjens), Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias  (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 16 Sessegnon), Stancu (Dk. 88  İlker Karakaş)
 
Goller: Dk. 33 Sio, Dk. 45 3 Stancu, Dk. 75 Sessegnon (Penaltıdan)  (Gençlerbirliği), Dk. 90 Alpaslan Öztürk (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Soner Aydoğdu, Dk. 75 Alpaslan Öztürk (Göztepe),  Dk. 78 Seuntjens (Gençlerbirliği)

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Etiketler: Süper Lig Göztepe Gençlerbirliği
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