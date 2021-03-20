Göztepe 3 - Demir Grup Sivasspor 5

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti.

20 Mart 2021 Cumartesi - 18:02
İLGİLİ HABERLER
Alpaslan Öztürk için sıraya girdiler! Ankaragücü 3 haftada 9 puan aldı! Sivasspor seriyi 7 maça çıkardı Tyler Boyd'un Beşiktaş gafı tepki topladı Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup etti.
 
 
Maçtan notlar
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, ligde 7 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının 11'ine göre ikisi zorunlu 5 değişiklik yaptı. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta sona eren Göz-Göz'de sağ bekte Gassama'nın yerine Murat'a formayı veren Karaman, defansın ortasında ise sarı kart cezalısı Alpaslan'ın yerine Mihojevic'i görevlendirdi. Bir başka zorunlu değişikliği yine defans mevkiinde yapan deneyimli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Berkan'ın yerine Burekovic'i sahaya sürdü. Esiti ve Diabete'yi yedek soyunduran Ünal Karaman, Zulj ve Jahovic'i ise ilk 11'de görevlendirdi.
 
Öte yandan Salı günü hayatını kaybeden bir dönem Göztepe'de sportif direktörlük de yapan eski Milli futbolcu Erhan Önal ve bugün hayata gözlerini yuman Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Göztepe Sivasspor süper lig
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Rize yenilgisi sonrası Galatasaray'da ayrılık depremi! Rize yenilgisi sonrası Galatasaray'da ayrılık depremi!
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında sezonun en büyük hatası!Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında sezonun en büyük hatası! Maç sonrası olay oldu! Maç sonrası olay oldu! "Şok yenilginin faturası..." Galatasaray - Rizespor maçı sonrası olay sözler! Kaybetmek için her şeyi yaptı...Galatasaray - Rizespor maçı sonrası olay sözler! Kaybetmek için her şeyi yaptı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.