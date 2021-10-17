Göztepe 4 hafta sonra kazandı!

Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve puanını 8'e çıkardı.

17 Ekim 2021 Pazar - 15:25
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Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Nestor El Maestro'nun takımı Göztepe kozlarını paylaştı.
 
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Göztepe, 2-1 kazandı. Kasımpaşa 51. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçerken 67. dakikada Adis Jahovic eşitliği getirdi. 86. dakikada David Tijanic takımını üstünlüğe taşıdı.
 
Öte yandan, karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden izledi.
 
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 6 puanda kalırken, kazanamama serisi 7 maça çıktı. Göztepe ise 8 puana yükseldi ve 4 haftalık mağlubiyet serisi son buldu.
 
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Trabzonspor'u konuk edecek.

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Etiketler: kasımpaşa göztepe
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