Göztepe 4 hafta sonra kazandı!

17 Ekim 2021 Pazar - 15:25
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Cihat Arslan
'ın çalıştırdığı Kasımpaşa
ile Nestor El Maestro'nun takımı Göztepe kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Göztepe, 2-1 kazandı. Kasımpaşa 51. dakikada Yusuf Erdoğan
'ın golüyle öne geçerken 67. dakikada Adis Jahovic eşitliği getirdi. 86. dakikada David Tijanic takımını üstünlüğe taşıdı.
Öte yandan, karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas
da tribünden izledi.
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 6 puanda kalırken, kazanamama serisi 7 maça çıktı. Göztepe ise 8 puana yükseldi ve 4 haftalık mağlubiyet serisi son buldu.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor
deplasmanına gidecek. Göztepe ise Trabzonspor
'u konuk edecek.