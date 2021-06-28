Göztepe 5 ayrılığı resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 5 ayrılık açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lamine Gassama, Stefano Napoleoni, Peter Zulj, Anderson Esiti ve Fousseni Diabate'ye katkıları için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibine 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan gelen sağ bek Gassama 3 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı terletti. Özellikle geçen sezonun ilk yarısını yedek kulübesinde geçiren Senegalli, teknik direktör Ünal Karaman 'ın göreve gelmesiyle formasına kavuştu.