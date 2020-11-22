Göztepe 6 maç sonra kazandı!

Süper Lig'de 9. hafta maçında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.

Göztepe'ya galibiyeti getiren golleri 10. ve 67. dakikada Cherif Ndiaye, 62. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibinde Obinna Nwobodo, iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Ankaragücü'nde Endri Çekiçi, 29. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Konuk ekibin tek golü90+2. dakikada 90+2' Torgeir Börven'den geldi.

Ligde tam 6 hafta sonra kazanan Göztepe puanını 11'e yükseltti. Bu sezon oynadığı 7 lig maçında galibiyet alamayan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.