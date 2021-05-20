Göztepe Başkanı Mehmet Sepil görevi bıraktı

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını açıkladı.

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe - 11:09 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 11:16
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet  Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını  bildirdi. 
 
 
Sepil, "Değerli Göztepeliler" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada,  şunları kaydetti:
"Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel  Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden  ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine  inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu  tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim  sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepemiz Türk futbolunun hepimizce malum  olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir."
 

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Etiketler: Göztepe başkan Mehmet Sepil
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