Göztepe - Beşiktaş karşılaşmasında canlı bahis heyecanı Misli.com'da!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe'nin ligdeki son 7 maçının 6'sında "karşılıklı gol" oldu.

- Beşiktaş'ın ligde son 5 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, bu 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçının tamamını "ev sahibi" ekipler kazandı!

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Beşiktaş, kazanması durumunda bir yandan da Galatasaray maçını takip edecek. Göztepe’de Megyeri, Kerim Alıcı, Mihojevic ve Diabate sakat. Siyah beyazlılar son maçta kazanarak İzmir’den galibiyetle döner.