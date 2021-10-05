Göztepe'de Bernd Schuster sesleri

Nestor El Maestro ile yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe, Alman teknik adam Bernd Schuster'le ilgileniyor.

05 Ekim 2021 Salı - 11:39
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Göztepe , Ünal Karaman’ın görevine son verilmesinin ardından sürpriz bir şekilde takımın başına getirdiği Nestor El Maestro’dan da umduğunu bulamadı. İzmir ekibinde hoca arayışları başladı.
 
Nestor’la yarın yapılacak olan görüşmede yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken yeniden gündeme gelen Tamer Tuna’ya ise Başkan Sepil’in sıcak bakmadığı vurgulandı.
 
SCHUSTER ÖNERİLDİ
 
Ege temsilcisi tercihini yine bir yabancı hocadan yana kullanmak isteyecek. Yönetime önerilen adaylar arasında bir dönem Beşiktaş ’ı da çalıştıran efsane teknik adam Bernd Schuster’in de olduğu kaydedildi.

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Etiketler: Bernd Schuster göztepe
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