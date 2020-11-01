Göztepe'den acı haber!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'de yaşanan depremin ardından enkaz altında kalan Ali Çağın Kaygusuz'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

01 Kasım 2020 Pazar - 9:40
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Süper Lig ekibi Göztepe, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un İzmir'de yaşanan depremin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Göztepe'den yapılan açıklamada ''Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali’yi, Ali Kaygusuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali’ye Allah’tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz.'' sözleri kullanıldı.
 
Ali Çağın Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılmıştı...
 

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Etiketler: göztepe ali çağın
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