Göztepe'den Andre Ayew bombası!

Süper Lig'in 9. haftasında karşılaştığı Ankaragücü'nü mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Göztepe'de eksik bölgeler için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Özellikle sol kanatta Zlatko Tripic'ten beklediği katkıyı alamayan İzmir temsilcisi, ara transferde ilk olarak bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör İlhan Palut'la yapılan toplantı sonrası sol kanat için adayını belirledi. Yeni Asır'da yer alan habere göre Göztepe, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Gana'lı yıldız Andre Ayew'de karar kıldı.

İngiltere Championship ekibi Swansea'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan Göz-Göz'ün önündek itek sorun ise Ayew'in sözleşmesinin 1 sezon daha devam etmesi...

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Ayew transferi için Başkan Mehmet Sepil'in bizzat devreye girdiği, futbolcu ve menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan bu ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı ifade edildi.

Başkan Sepil'in İngiliz ekibi Swansea'den bonservis konusunda kolaylık isteyeceği ve az maliyetle transferi noktalamak istediği bildirildi.

FRANSA'DA BEŞ KUPA KAZANDI