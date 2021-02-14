Göztepe'den 'Kocaman' galibiyet

Süper Lig'in 25. haftasında, zor günler geçiren Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve son şampiyon Başakşehir düşüşünü sonlandıramadı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Soner ve 52. dakikada penaltıdan Zulj ile geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 59. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde Deniz Türüç kaydetti.

Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan ve 7 maçtır kazanamayan Başakşehir, 24 puanla küme düşme hattında, 18. sırada yer aldı.

Başakşehir, Aralık 2011-Ocak 2012 sonrasında ilk kez üst üste 4 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Göztepe ise 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak 29 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Ker iki takım da son oynadıkları maçların ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman , geçen hafta 2-0 yenildikleri Gaziantep maçının ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi. Savunmadaki iki oyuncu Marko Mihojevic ile Titi'nin yerine Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ü sahaya süren Karaman, Anderson Esiti ile Fousseni Diabate'nin yerine de Peter Zulj ve Adis Jahovic'e şans verdi.

BAŞAKŞEHİR'DE FARKLI İSİMLER

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman , o müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Kaleci Volkan Babacan , Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel ve Demba Ba'nın yerine Mert Günok, Leo Duarte, Muhammed Emin Sarıkaya, Hasan Ali Kaldırım ve Enzo Crivelli mücadele etti. Kocaman, ligdeki Fatih Karagümrük maçına göre 4 farklı ismi sahaya sürdü.

Göztepeli futbolcular ısınmaya kariyerinde sadece Göztepe forması giyen ve A Milli Takım'da yaptığı kurtarışlarla "Moskova Panteri" olarak bilinen Ali Artuner'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde Artuner'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.