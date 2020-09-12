Göztepe - Denizlispor: 5-1

Süper Lig'de yeni sezon bol gollü karşılaşmalarla başladı. Saat 20.00'da başlayan mücadelede Denizlispor 'u konuk eden Göztepespor, rakibini 5-1'lik skorla farklı yendi.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir görüntü çizen Sarı Kırmızılı ekibin gollerini Alparslan (10') Atınç Nukan (25') Halil Akbunar (43') Mossoro (50') ve Tripic (71') kaydetti. Konuk ekip Denizlispor'un tek golü ise 62. dakikada Oğuz Yılmaz'dan geldi.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, M. Pauli, Atınç, Alpaslan, Berkan, Y. Kayan, Soner, Halil, Mossoro,, Tripic, Ideye

Yukatel Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Rodallega, Mesanovic, Sacko