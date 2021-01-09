Göztepe 0 - Fraport TAV Antalyaspor 1

Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

AA 09 Ocak 2021 Cumartesi - 17:30 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 18:07
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Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV  Antalyaspor deplasmanda  Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
 
Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon  dış sahada ilk galibiyetini aldı.
 
Karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza  sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan  dışarı çıktı.
 
42. dakikada sağ kanattan Soner'in yaptığı ortada kafa iyi yükselen  Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
 
45+1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta  ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi. Bu  oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları  uzaklaştırdı.
 
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
 
Karşılaşmanın 77. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan  hızlı gelişen atakta ilk yaptığı orta savunma oyuncularından dönen Fredy'nin  yaptığı ikinci ortada ceza alanı içindeki Doğukan Sinik bekletmeden yaptığı  vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
 
85. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı  içinde Tripic'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.
 
Müsabaka konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona  erdi.
 
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
 
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic (Dk. 81 Tripic),  Titi, Berkan Emir (Dk. 58 Burekovic), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay  Sönmez (Dk. 58 Yalçın Kayan), Napoleoni (Dk. 71 Burak Süleyman), Brown Ideye,  Cherif Ndiaye
 
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 15  Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Jahovic), Nuri  Şahin (Dk. 68 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Amilton (Dk. 90 2 Eren Albayrak),  Fredy, Orgill
 
Gol: Dk. 77 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 8 Murat Paluli, Dk. 49 Mihojevic, Dk. 55 Soner  Aydoğdu (Göztepe), Dk. 72 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
 
 

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Etiketler: Göztepe Fraport TAV Antalyaspor süper lig
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