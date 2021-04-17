Göztepe - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Son 3 maçta 7 puan toplayıp 10. sıraya kadar tırmanan Göztepe'de zorlu Galatasaray maçı öncesi ufak çaplı bir stoper krizi var! Alpaslan Öztürk koronavirüs karantinasında, Marko Mihojevic sakat. Titi sözleşmesini feshetti ve kulüpten ayrıldı. Stoperde Atınç Nukan'ın partneri ya orta alanda görev yapan Anderson Esiti ya da esas görev yeri sol bek olan Berkan Emir olacak. Bir kanatta Halil Akbunar, diğer kanatta Cherif Ndiaye izleyeceğiz. Geçen hafta hat-trick yapan Adis Jahovic bir kez daha "9 numara" görevi üstlenecek.

Son 6 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Galatasaray'da, TD Fatih Terim 'in cezası sona erdi ve yedek kulübesindeki yerini alabilecek. Mostafa Mohamed koronavirüs karantinasında, Radamel Falcao sakat, Ryan Babel cezalı. En uçta Halil Dervişoğlu'nun oynaması bekleniyor. Ryan Donk da cezalı, stoperde "Marcao & Luyindama" izleyeceğiz. Martin Linnes ve DeAndre Yedlin sakat, sağ bekte Şener Özbayraklı forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe'nin ligdeki son 7 maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın ligdeki son 7 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

Fırat Aydınus , 2 Kasım 2018'den sonra (2 yıl 5 ay 14 gün) ilk kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %37'lik kesim eksiklerine rağmen İstanbul 'un sarı-kırmızılı ekibine İzmir 'in sarı-kırmızılı ekinden daha çok güveniyor... %21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Göztepe’de Alpaslan Öztürk görev alamayacak. Galatasaray’da ise Donk ve Babel cezalı. Yedlin, Onyekuru ve Falcao sakat. Mostafa Mohammed’in ise testi pozitif olduğu için yok. Göztepe, hücum hattında önemli isimlerden yoksun Galatasaray karşısında puan alabilir.