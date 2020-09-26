Göztepe - Gaziantep FK: 2-2

Bu sonucun ardından ev sahibi Göztepe puanını 5'e yükseltirken, Gaziantep FK 2 puana yükseldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Trabzonspor 'u ağırlayacak.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 90 1 Cherif Ndiaye), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 88 Burekovic), Mossoro (Dk. 77 Kubilay Sönmez), Brown Ideye

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Jefferson (Dk. 90 4 Sousa), Olkowski (Dk. 85 Oğuz Ceylan), Güray Vural (Dk. 73 Kozulj), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 73 Kenan Özer), Andre (Dk. 73 Enver Cenk Şahin)

Goller: Dk. 7 Muhammet Demir, Dk. 90 1 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 50 Soner Aydoğdu, Dk. 61 Brown Ideye (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Alpaslan Öztürk, Dk. 43 Halil Akbunar, Dk. 88 Yalçın Kayan (Göztepe), Dk. 82 Olkowski (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

45 3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.

50. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil'in ceza sahasına yaptığı ortada Tripic, topu kafa ile kale önüne gönderdi. Müsait durumdaki Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

61. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mossoro'nun yaptığı ortada Brown Ideye, savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada ceza sahası içinde Alpaslan'la mücadeleye giren Maxim'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 90 1. dakikada kullanan Maxim, takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.