Göztepe - Hatayspor: 0-2

Süper Lig’in altıncı haftasında İzmir ekibi Göztepe, Akdeniz temsilcisi Hatayspor’u konuk eti. Mücadele Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynandı. Hatayspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Hatayspor, Süper Lig'de üst üste 4'üncü galibiyetini elde etti.

22 Eylül 2021 Çarşamba - 23:06
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Göztepe, Süper Lig’in altıncı haftasında Hatayspor’u ağırladı. Kritik karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynandı. Mücadelede Suat Arslanboğa düdük çaldı. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Ali Tuna yaptı. Hatayspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
 
GÖZTEPE - HATAYSPOR: 0-2
 
GOL: 35' Diouf, 78' Diouf
 
KIRMIZI KART: 76' Beykan Şimşek
 
İLK 11'LER
 
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye.
 
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Isaac, Ribeiro, Saba, Ayoub, Traore, Diouf.

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