22 Eylül 2021 Çarşamba - 23:06
Göztepe, Süper Lig’in altıncı haftasında Hatayspor
’u ağırladı. Kritik karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynandı. Mücadelede Suat Arslanboğa
düdük çaldı. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Ali Tuna yaptı. Hatayspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
GÖZTEPE - HATAYSPOR: 0-2
GOL: 35' Diouf, 78' Diouf
KIRMIZI KART: 76' Beykan Şimşek
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye.
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Isaac, Ribeiro, Saba, Ayoub, Traore, Diouf.