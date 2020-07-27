Göztepe, İlhan Palutla yola devam kararı aldı

Süper Ligde son maçta Demir Grup Sivasspor u 3-1 yenerek 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11inci sırada tamamlayan Göztepede flaş bir gelişme yaşandı.

Bugün teknik direktör İlhan Palutla görüşen başkan Mehmet Sepil, yeni sezonda da genç çalıştırıcı ile yola devam etme kararı aldı. Yapılan toplantıda transfere ve bütçeye ait detaylar konuşulmazken iki taraf da yola devam etmek istediklerini söyledi. Görüşmenin ardından İzmirden ayrılan İlhan Palut, Kurban Bayramından sonra kente gelecek. Palutla hem resmi sözleşme imzalanacak hem de transfer için yol haritası belirlenecek. Kariyerinde ilk kez Süper Ligde Göztepede çalışan Palut, sarı-kırmızılılarda 24 lig maçına çıktı. Palut yönetimindeki Göztepe bu müsabakalardan 8 galibiyet çıkarırken, 10 kez yenildi. Göz-Göz 6 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Palut, ligin 30uncu haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından görevi bırakmış ancak 43 yaşındaki teknik adamın istifası başkan Sepil tarafından kabul edilmemişti.