Göztepe 1-1 Kayserispor

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

05 Aralık 2020 Cumartesi - 13:56 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 15:34
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Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı.
 
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede ilk yarı dikkate değer tehlike pozisyon yaşanmadan 0-0 tamamlandı. 
 
İkinci yarıda Kayserispor adında 73. dakikada golü bulan Henrique takımını 1-0 öne geçirdi. 86. dakikada sahneye çıkan Soner ise ev sahibi Göztepe'ye 1 puanı getiren golü kaydetti.
 
Bu sonuçla Göztepe puanını 15'e yükseltirken, Kayserispor da 8. puanını hanesine yazdırdı. 
 

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Etiketler: Göztepe Kayserispor süper lig
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