Göztepe 1-1 Kayserispor

05 Aralık 2020 Cumartesi - 13:56
| Son Güncelleme : 05 12 2020 - 15:34
Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hes
Kablo Kayserispor
'u ağırladı.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelede ilk yarı dikkate değer tehlike pozisyon yaşanmadan 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda Kayserispor adında 73. dakikada golü bulan Henrique takımını 1-0 öne geçirdi. 86. dakikada sahneye çıkan Soner ise ev sahibi Göztepe'ye 1 puanı getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe puanını 15'e yükseltirken, Kayserispor da 8. puanını hanesine yazdırdı.