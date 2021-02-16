Göztepe Sporttz Spor ile anlaşmaya vardı

Göztepe, Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi ile anlaşmaya vardı

16 Şubat 2021 Salı - 12:12
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Başkan Mehmet Sepil yönetiminde 2 senedir yerli-yabancı yatırım şirketlerine bir miktar veya çoğunluk hisse devri yapması gündeme gelen sarı-kırmızılılarda ilk kurumsal yatırım gerçekleştirildi. Birçok yerli ve yabancı yatırımcıyla görüşen Mehmet Sepil, Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu olup sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi ile anlaşmaya vardı. Şirketin küçük bir hisse fonu alacağı, yönetime ortak olmayıp, kulüple yapılacak iş birlikleri sonrası payı değerlendiğinde satacağı ifade edilirken, Başkan Sepil'in yönetimde söz sahibi olmayı sürdüreceği bildirildi. Ayrıca yatırımcı şirketi denetleme yetkisinin de Sepil'de olacağı kaydedildi.
 
Göztepe'de son dönemde menajerlik görevinde bulunan ve transferlerde söz sahibi olan Erk Toros'un Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nin ortaklarından olduğu öğrenildi. Taraftarlar ise kulübe yapılan yatırımları genellikle olumlu karşıladı. Kurumsal yapılarda yatırımların çok önemlil olduğunu ifade eden futbolseverler, sosyal medya üzerinden, "Hayırlı olsun. Başkanımızın vizyonuna ve şansına güveniyoruz. Başarı şart, küme düşecek takıma kimse yatırım yapmaz. Zirvelerin takımı olacağız. Göztepe fonu güvenilir ve itibarlı olması esastır. Başkanımızdan daha ayrıntılı bilgiler bekliyoruz. Türk futboluna öncülük yaptık. Bizden sonra birçok başarılı kulübe de yatırım yapılabilir" gibi yorumlar yaptı. 

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Etiketler: göztepe Sporttz Spor Yatırımları
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