Göztepe Sporttz Spor ile anlaşmaya vardı

Göztepe'de son dönemde menajerlik görevinde bulunan ve transferlerde söz sahibi olan Erk Toros'un Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nin ortaklarından olduğu öğrenildi. Taraftarlar ise kulübe yapılan yatırımları genellikle olumlu karşıladı. Kurumsal yapılarda yatırımların çok önemlil olduğunu ifade eden futbolseverler, sosyal medya üzerinden, "Hayırlı olsun. Başkanımızın vizyonuna ve şansına güveniyoruz. Başarı şart, küme düşecek takıma kimse yatırım yapmaz. Zirvelerin takımı olacağız. Göztepe fonu güvenilir ve itibarlı olması esastır. Başkanımızdan daha ayrıntılı bilgiler bekliyoruz. Türk futboluna öncülük yaptık. Bizden sonra birçok başarılı kulübe de yatırım yapılabilir" gibi yorumlar yaptı.