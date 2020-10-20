Göztepe'ye Alpaslan Öztürk şoku

Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

20 Ekim 2020 Salı - 14:30
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Sezon başında Adanaspor’dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki İrfan Can, Fenerbahçe karşısında 3 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla farklı yenilgiyi önledi. Özellikle Fenerbahçeli forvetlerin karşı karşıya kaldıkları pozisyonlarda refleksleriyle gole izin vermeyen İrfan Can camianın beğenisini topladı.
 
ALPASLAN 4 HAFTA YOK
 
Göztepe’nin Trabzonspor’dan transfer ettiği ofansif orta saha Guilherme de ilk kez on birde başladığı maçta 2 gol attı. Enerjisiyle ve oyunu yönlendirmesiyle dikkat çeke Brezilyalı oyuncu, arkadaşlarına önemli pozisyonlar da hazırladı. Göztepe’ye Fenerbahçe maçından önce sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Alpaslan Öztürk’ten ise kötü haber geldi. İdmanda sakatlanan deneyimli stoperin sağ ayak arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan 26 yaşındaki oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine antrenmanda sakatlanan Yalçın Kayan’ın da kasığında yırtık olduğu, genç oyuncunun 2 hafta formasından uzak kalacağı bildirildi.
 

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Etiketler: Alpaslan Öztürk göztepe
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