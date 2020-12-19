Göztepe'ye evinde büyük şok!

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Göztepe ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Hatayspor 1-0'lık skorla kazandı

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada penaltıdan Mame Biram Diouf kaydetti. 33 yaşındaki Senegalli oyuncu, Hatayspor formasıyla ligde 4. golünü atmış oldu. 4 de asisti bulunan Diouf, toplam 8 gole katkı verdi.

Alınan bu sonucun ardından Göztepe 18 puanda kalırken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Hatayspor ise 21 puana çıkarak bu sezonki 6. galibiyetine ulaştı