Göztepe'ye evinde büyük şok!

19 Aralık 2020 Cumartesi - 15:31
Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Göztepe ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor
kozlarını paylaştı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Hatayspor 1-0'lık skorla kazandı
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada penaltıdan Mame Biram Diouf kaydetti. 33 yaşındaki Senegalli oyuncu, Hatayspor formasıyla ligde 4. golünü atmış oldu. 4 de asisti bulunan Diouf, toplam 8 gole katkı verdi.
Alınan bu sonucun ardından Göztepe 18 puanda kalırken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Hatayspor ise 21 puana çıkarak bu sezonki 6. galibiyetine ulaştı
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Galatasaray
deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Trabzonspor
'u ağırlayacak.